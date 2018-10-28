AA: TSK, Fırat'ın doğusunda YPG mevzilerini vurdu

© AA / Mustafa Çiftçi Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait obüs bataryalarının Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesine top atışı yaptığı bilgisi verildi.

Haberde ayrıca, yerel kaynaklara göre Zor Mağar tepesinde inşa edilen YPG'ye ait siper ve mevziler hedef alındı.

Türkiye, dün Suriye üzerine gerçekleştirilen dörtlü zirvede de Fırat'ın doğusuna vurgu yapmıştı.

'ÇOK YAKINDA DARMADAĞIN EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatılacağını belirterek, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" demişti.