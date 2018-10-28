İş cinayeti 'savunması': İşçi değil, hamaldı

İstanbul'da bir atölyede makineye sıkışarak hayatını kaybeden Suriyeli işçiyle ilgili savunma yapan işyeri sahibinin avukatı, "İşçi değil, hamaldı" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Güngören'deki Tamer Örme adlı tekstil atölyesinde 22 Şubat 2017'de yaşanan olayda Suriyeli Abdurrahman Ali gece saat 03.00'te makineye elini kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Ali'nin iş güvenliği eğitimi almadığı ve örme makinesinde koruyucu olmadığı belirtildi.

Asli kusurlu olduğu tespit edilen işyeri sahibi Taner Karabul'a 'taksirle ölüme neden olmak'tan iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Ancak ceza 30 bin 400 liralık para cezasına çevirilerek 18 taksite bölündü.

Karabul "Olaydan ötürü üzgünüm. İşyerini kapattım. O sokaktan dahi geçmek istemiyorum" derken, karara itiraz eden Karabul'un avukatı Erdal Gökmen, dilekçede Ali'nin işçi değil, hamal olduğunu öne sürdü.

Gökmen, "Atölyede üretilen malların nakliye aracına yüklenmesi için bir iki saatliğine hamal olarak anlaşılmış kişidir. Ancak hiçbir sebep yokken örme makinesinin bulunduğu tarafa geçmiş, kazağını makineye kaptırarak üzücü olaya sebebiyet vermiştir" ifadelerini kullandı.