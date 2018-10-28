Gezi'nin 'sapanlı teyze'si tahliye edildi

Gezi eylemleri sırasında sapanlı fotoğrafıyla tanınan Emine Cansever tahliye edildi. Cansever, ‘örgüt üyeliği' suçlamasından yargılanıyordu.
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, 20 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti sanıklar Emine Cansever, Doğan Taştan ve Hasan Kaşkır'ın tahliyelerine, 17 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
© Sputnik / Andrey Stenin
Bir üye hakim Hasan Kaşkır'ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu. Dava Ocak 2019'a ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Cansever'in DHKP-C'nin eylemlerine katıldığı, 'Emekli Meclis'i içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülerek cezalandırılması istendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)