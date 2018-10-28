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19:29 28 Ekim 2018
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

    Liderlerde 29 Ekim mesajları: Yolculuğumuz inşallah 2023 hedefiyle taçlanacak

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan, "Demokrasi yönünde katettiğimiz her mesafe şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışıktır" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu da İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmıyor: Cumhuriyeti Ankara'da kurduk
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

    Erdoğan mesajında,

    "Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. İstanbul'daki yeni havalimanımız da işte bu ışıklardan biridir.

    Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız.

    Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

    KILIÇDAROĞLU: YAŞASIN CUMURİYET

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "kimsesizlerin kimsesi" olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, bilimin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüşünü temsil ettiğini belirtti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Halil Sağırkaya
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    Bu yürüyüşün talimatının, "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir." diyen Atatürk'ten alındığını anımsatan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

    "Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini, rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır. Unutulmamalıdır ki 16 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır."

    Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anan Kılıçdaroğlu, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadesini kullandı.

    BAHÇELİ: MİLLİ MÜCADELE'NİN TAÇLANMIŞ HALİDİR

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi:

    Devlet Bahçeli
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Bahçeli, İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak
    "95. yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir mükâfatıdır. Türk milleti varlığına kast etmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkıp geçmiş, egemenlik haklarına, irade ve istikbal gücüne cephe alıp saldıran emperyalist çemberi yarıp dağıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir.

    Aynı zamanda Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır. İnancımız budur.

    'BU HAİN KADRO VE KORONUN OYUNLARI BİR KEZ DAHA BOZULACAK'

    Türkiye'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan, hem de Cumhuriyet'in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır. Türk milleti tam 95 yıl önce, tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet'in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Cumhuriyet, zillete set; fazilete avdet, milletin kendi kaderine yön vermesine açık davettir.

    'TÜRKİYE CUMHURİYETİ, SONSUZU KADAR YAŞAMAYI HAK ETMİŞTİR'

    Bahçeli, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

    Devlet Bahçeli
    © AA / MHP
    Bahçeli'nin danışmanı, 'MHP'yle ittifak istemediler' dediği AK Partilileri saydı: Fitne ateşine odun taşıdılar
    "Unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti; muhteşem fedakarlıklarla, savaş meydanlarında sergilenen kahramanlıklarla, hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz adanmış ve anıtlaşmış yüreklerle vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Cumhuriyet'in ilanı; kavrayıcı bir akla, kuşatıcı bir çalışmaya, yıllar içinde olgunlaşan derin bir stratejiye, bunların da üstünde inanmış bir kalbe, istikbale duyulan özlemle birlikte istiklal aşkına sonuna kadar bağlıdır. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye ve müreffeh bir seviyeye erişme hedefini de açıklıkla belli ve teyit etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden; sıcağa, soğuğa aldırmadan gereğini seve seve yapan aziz ve kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsini birden tazimle yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum."

    Etiketler:
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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