Liderlerde 29 Ekim mesajları: Yolculuğumuz inşallah 2023 hedefiyle taçlanacak

Erdoğan mesajında,
"Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. İstanbul'daki yeni havalimanımız da işte bu ışıklardan biridir.
Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız.
Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
KILIÇDAROĞLU: YAŞASIN CUMURİYET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "kimsesizlerin kimsesi" olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, bilimin hakiki yol göstericiliğini esas alan bir büyük medeniyet yürüyüşünü temsil ettiğini belirtti.
"Tüm yurttaşlarının hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yaşamasını, fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirilmesini ve tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde, çağdaş dünyanın saygın üyeliğini amaçlayan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına duyduğumuz inanç, yaşadığımız sorunlardan kurtulmamız açısından yol göstericidir. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, saray ve çevresi yerine halkın zenginleşmesini, rantiye sınıfı yerine üretenin kazanmasını, tek adam rejimi yerine demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktır. Unutulmamalıdır ki 16 Mayıs 1919'da bir avuç yol arkadaşıyla İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı ortak paydasında buluşturduğu milyonlarla, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırmayı ve Cumhuriyetimizi kurmayı başarmıştır."
Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anan Kılıçdaroğlu, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadesini kullandı.
BAHÇELİ: MİLLİ MÜCADELE'NİN TAÇLANMIŞ HALİDİR
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Aynı zamanda Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır. İnancımız budur.
'BU HAİN KADRO VE KORONUN OYUNLARI BİR KEZ DAHA BOZULACAK'
Türkiye'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan, hem de Cumhuriyet'in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır. Türk milleti tam 95 yıl önce, tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet'in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Cumhuriyet, zillete set; fazilete avdet, milletin kendi kaderine yön vermesine açık davettir.
'TÜRKİYE CUMHURİYETİ, SONSUZU KADAR YAŞAMAYI HAK ETMİŞTİR'
Bahçeli, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:
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