İstanbul Erkek Lisesi'nde 'İzmir Marşı' soruşturması

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde 'İzmir Marşı okuyan öğrencilere şiddet uygulandığı' iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İstanbul Erkek Lisesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde "İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilere şiddet uygulandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan bilgilendirmede, 26 Ekim'de İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sonrasında yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.