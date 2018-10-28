HDP: Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok, konunun muhatabı İmralı'dır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin hükümetle masaya oturma gibi bir çağrısının olmadığını dile getirerek, "İktidardan bir beklentimiz yok. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhatabı, devletin geçmişte yaptığı gibi İmralı'dır" dedi.

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Diyarbakır'da temaslarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, düzenlediği basın toplantısında, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Konuşmasına, yarın kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıl dönümüne değinerek başlayan Temelli, "Yarın 29 Ekim, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü. 95 yıllık tarihe baktığımızda Cumhuriyetin demokratikleşememesi sorunu Türkiye'nin birinci sorunu. Ortadoğu krizi ile Türkiye'nin içine sürüklendiği durumun paralelliğine de dikkat çekmek istiyorum" dedi.

'KONUNUN MUHATABI İMRALI'DIR'

Temelli, AKP ile HDP'nin masaya oturma tartışmalarına açıklık getirerek, hükümete buna yönelik bir çağrılarının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

© AA / Miraç Kaya HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Türkiye barışı, Ortadoğu barışıdır

"İktidardan bir beklentimiz yok. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ın dün yaptığı konuşmaya cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hükümet ve partisi adına yaptığı açıklamada, bir kez daha barışı dışlayan, savaşı bir kez daha Türkiye halkına dayatan bir konuşma yapmıştır. Hala hafızafımızda canlılığını koruyan Cumhuriyet tarihinde atılan en önemli adımlardan olan çözüm süreci ve onun muhatabı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ne kadar kritik olduğu da ortadadır. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhatabı, devletin geçmişte yaptığı gibi konunun birinci muhatabı İmralı'dır. Bu görüşmelerin başlaması, öncellikle tecridin kaldırılmasına bağlı. Biz, çağrımızı bu yönden yapıyoruz."