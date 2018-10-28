HDP: Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok, konunun muhatabı İmralı'dır

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, düzenlediği basın toplantısında, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Konuşmasına, yarın kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıl dönümüne değinerek başlayan Temelli, "Yarın 29 Ekim, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü. 95 yıllık tarihe baktığımızda Cumhuriyetin demokratikleşememesi sorunu Türkiye'nin birinci sorunu. Ortadoğu krizi ile Türkiye'nin içine sürüklendiği durumun paralelliğine de dikkat çekmek istiyorum" dedi.
© Sputnik / Sertaç Kayar
'KONUNUN MUHATABI İMRALI'DIR'
Temelli, AKP ile HDP'nin masaya oturma tartışmalarına açıklık getirerek, hükümete buna yönelik bir çağrılarının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"İktidardan bir beklentimiz yok. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ın dün yaptığı konuşmaya cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hükümet ve partisi adına yaptığı açıklamada, bir kez daha barışı dışlayan, savaşı bir kez daha Türkiye halkına dayatan bir konuşma yapmıştır. Hala hafızafımızda canlılığını koruyan Cumhuriyet tarihinde atılan en önemli adımlardan olan çözüm süreci ve onun muhatabı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ne kadar kritik olduğu da ortadadır. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhatabı, devletin geçmişte yaptığı gibi konunun birinci muhatabı İmralı'dır. Bu görüşmelerin başlaması, öncellikle tecridin kaldırılmasına bağlı. Biz, çağrımızı bu yönden yapıyoruz."
© AA / Miraç Kaya
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