Tarım Bakanı Pakdemirli: Siyasette rekabet güzeldir ama fazlasına girmeyin

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Yerel seçim gündemine ilişklin açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor alabilir. Olmalıdır da. Bu aday olmadığında şahsi hırslarımız ile hareket etmemeliyiz. Bana göre tek bir rakibimiz var o da kendinizsiniz. Siyasette rekabet güzeldir ama fazlasına girmeyin. Bu davayı asla ve asla kişiselleştirmememiz lazım" diye konuştu.

'AK PARTİ ÜYELİĞİ DIŞINDAKİ GÖREVLERİN HEPSİ GEÇİCİ'

Aldığı terbiyeye göre göreve talip olmamak gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Hepimizin kalıcı görevi AK Parti üyeliği, diğer görevlerin hepsi geçici. Bana göre önümüzdeki bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi. Yıllardır 16 yıllık AK Parti kazanımlarının kalıcı olması için bu seçim çok önemli. (Adnan) Menderes ile başlayan, (Turgut) Özal ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan ile de hakla hizmet anlamında zirveye ulaşan bu hoş sedanın devam etmesi mutlaka gerekiyor. Yoksa İttihat ve Terakki, yani birlik ve gelişme anlamını ama sadece sözde bu anlamı taşıyan Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten zihniyetin devamı bizim tökezlememizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Bekir Pakdemirli, meselenin, AK Parti veya Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi olmadığını dile getirerek, kendisinin geçmişte de teşkilatta çalıştığını, bundan sonra da asla ve asla AK Partinin savunuculuğunu bırakmayacağını dile getirdi.

'ÇİFTÇİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ'

Yakında tarımda 5 yıllık programı açıklayacaklarını aktaran Pakdemirli, "Ege'ye özel üretimimizi artıracak, çiftçimizi mutlu edecek hazırlıklarımız sürüyor. En yakın zamanda da bunların müjdesini vereceğiz" dedi.