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22:51 28 Ekim 2018
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    Tunceli'de operasyon

    Jandarma Genel Komutanı, askerlerin donarak öldüğü bölgeyi havadan inceledi: Ölmek var dönmek yok

    DHA
    Türkiye
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    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün yürütülen operasyon sırasında 2 askerin donarak hayatını kaybettiği bölgeyi havadan inceledi.

    Tunceli Valiliği
    © AA /
    Tunceli Valiliği, 2 askerin donarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı
    Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün yürütülen operasyon sırasında 2 askerin donarak hayatını kaybettiği bölgeyi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, havadan inceledi.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi.

    Ersoy, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte, 2 askerin öldüğü, Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı bölgeye askeri helikopterle giderek incelemede bulundu.

    İncelemenin ardından daha önce görev yaptığı Nazımiye ilçesine geçen Ersoy, Kaymakamlığı ziyaret etti.

    OPERASYONLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

    Daha sonra Tunceli Valiliğini ziyaret eden Ersoy, Vali Sonel ile ilde devam eden çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi aldı.

    Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını da ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, Jandarma Özel Harekatçılarla (JÖH) bir araya geldi.

    Burada JÖH'lere seslenen Ersoy, terörle mücadelede Tunceli'de son aylarda büyük başarılara imza atıldığını söyledi.

    Teröristlere tarihte hiç görülmemiş bir ders verildiğini ifade eden Ersoy, "Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin kahramanlığı, mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler" dedi.

    'BİR TEK KÖPEK BİLE KALMAYANA KADAR'

    Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Ersoy, şunları dile getirdi:

    "Kırk yıldır bu millete bu eziyeti yapan, bu üzüntüyü yaşatan, sivil, asker ayrımı yapmayan, yaşlı, genç, çocuk ayrımı yapmayan, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek köpek bile kalmayana kadar bu dağlarda operasyonlarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz sizlerle, milletimizin duası sizlerle birlikte."

    'TERÖRİSTLERİN DÖRTTE ÜÇÜNÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

    Acil servis, hastane
    © AA /
    Tunceli'de 2 asker donarak yaşamlarını yitirdi
    Ziyarette konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

    Terörle mücadelenin milli bir dava olduğunu vurgulayan Çetin, "Terörle mücadele güvenlik kuvvetlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle, tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam ettirecekleri bir davadır" dedi.

    Terörle mücadelede 80 milyonun kendilerine destek verdiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

    "Halkımızın desteği ve hayır duaları ile güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonları ile bu mücadele kısa bir süre içinde bitirilecek. Şu anda dağdaki terörist sayısının dörtte üçünü etkisiz hale getirdik. Şu anda ülke genelinde dağlarda 700'ün altında terörist var. Bunların tamamını tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizleyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İki gün önce 2 kardeşimiz bu bayrak için şehit oldular. Hepimizin canı ve kanı bu bayrak için feda olsun."

    Etiketler:
    inceleme, araştırma, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mehmet Ersoy, Nazımiye, Tunceli
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