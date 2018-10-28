Sivas'ta köylüler, 60 yıl sonra kavuştukları içme suyunu halaylarla kutladı

Belediyeye ait su kuyusu köye tahsis edilirken, Kaymakamlık ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü imkanlarıyla kuyudan köyün su deposuna 6 bin 200 metre boru çekildi. Köylüler, 60 yıldır yaşadıkları su sorununun sona ermesini köy meydanında halay çekerek kutladı.
VATANDAŞLARIN ÜSTÜNE SU SIKILDI
Kurban kesiminin ardından vatandaşların üzerine su sıkıldı.
Programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yıllar sonra köyün su sorununun çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Suşehri Kaymakamı Uzunoğlu: Suyun kıymetini bilin. Şunu belirtmek isterim ki su hayat, yol medeniyettir https://t.co/p8kKW1avQJ pic.twitter.com/VP2zb0ktHb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 28, 2018
KAYMAKAM UZUNOĞLU: SUYUN KIYMETİNİ BİLİN SU HAYAT, MEDENİYETTİR
Kaçak su kullanımını önlemek için köydeki tüm evlere su sayacı taktırdıklarını dile getiren Uzunoğlu, "Bu su sayaçla akıyor, suyun kıymetini bilin. Şunu belirtmek isterim ki su hayat, yol medeniyettir. Devletin görevi de vatandaşına hizmettir." diye konuştu.
Köyün muhtarı Fikri Yaman da daha önce köye iki kez su kuyusu açtıklarını ancak köyün fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı yaklaşık 60 yıl önce yaşanan çöküntüler nedeniyle su kaynaklarının kaybolduğunu anlatarak, "Suyumuza kavuştuk, 60 yıllık hasret sona erdi. Köylülerimize hayırlı olsun." dedi.
Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Halime Göğce, köylerine suyun getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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