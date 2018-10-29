Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çeşitli 'izm'lerle gençlerin zihinlerini karıştırmak istiyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Sakarya'da din görevlileriyle buluştu.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde din görevlilerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin peygamberin varisi olduğunu ifade ederek, Peygamber'in, şahit, müjdeci, uyarıcı ve davetçi vasıflarının olduğunu ve varislerinin de bu vasıflara sahip olması gerektiğini belirtti.

Müddessir Suresi'ndeki 'kalk ve uyar' emrine dikkati çeken Başkan Erbaş, "Şu anda bu ayet kime hitap ediyor? Ey örtüye bürünenler, kalkın uyarın. Bize, alimlere, sizlere, hepimize hitap ediyor" ifadelerini kullandı.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, MESCİD-İ NEBEVİ'NİN VARİSİ'

Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Nebevi'nin varisi olduğunu belirten Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz, diyanet işlerini Mescid-i Nebevi'den yürüttü. Bugün biz diyanet işlerini, Diyanet İşleri Başkanlığından, müftülüklerden yürütüyoruz. Her müftülüğümüz, her camimiz Mescid-i Nebi'nin bir şubesidir, varisidir" değerlendirmesini yaptı.

© AA / Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Namaz kılan insan haram işler mi?

Dünyada, İslam ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi sistemli bir teşkilat olmadığına değinen Erbaş, sistemsizliğin ve sahih din anlayışının olmamasının IŞİD'in, Boko Haram'ın, Şebab'ın, yanlış İslam algısı ile hareket eden insanların çıkmasına zemin hazırladığını belirtti.

"Duracak zamanımız yok. İşimiz vaktimizden çok. 24 saat yetmesin bize. 25 milyon genç var. Boş durmayacağız, kalk uyar ayeti sürekli zihnimizde olacak" ifadelerini kullanan Erbaş, "Her Hocamıza On Genç Emanet Projesi"ni başlattıklarını duyurdu. "Çeşitli 'izm'lerle gençlerin zihinlerini, gönüllerini karıştırmak istiyorlar" görüşünü paylaşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunlarla mücadele ettiklerini vurguladı.