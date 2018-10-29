Suudi Başsavcı Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'da

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Suudi Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi.

© REUTERS / Osman Orsal Kaşıkçı soruşturmasında Başsavcılık, 18 kişinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi

Atatürk Havalimanı VİP Salonundan çıkış yapan Suudi Başsavcı daha sonra Beşiktaş'ta bir otele geçti. Suudi Başsavcı Suud el Muceb'in Türkiye'ye geleceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Muceb'in Riyad'dan 20.30'dan havalanan bir özel jet ile Türkiye'ye hareket ettiği öğrenildi.

Başsavcı Muceb'in içinde bulunduğu jet 00.00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Muceb ve beraberindeki heyet 00.10 sularında Atatürk Havalimanı VIP bölümünden çıkış yaptı.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde kalacağı otele hareket eden Muceb'in beraberinde bir de evrak çantası getirmesi dikkat çekti.

Suudi Başsavcı bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşecek. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma konusunda bir yol haritası belirlenecek.