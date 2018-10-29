Atatürk Havalimanı'nda kazayı uçağın önüne çıkan personel önledi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Çin Havayolları'na ait bir uçak kalkış için hazırlandığı sırada park halindeki başka bir uçağa çarpıyordu. Faciayı dikkatli TGS personeli önledi.

Atatürk Havalimanı neredeyse faciaya sahne olacaktı. Uçuşa gitmek üzere bulunduğu park pozisyonundan çıkarak taksi yapmaya başlayan Çin Havayolları'na ait uçak, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak kanatlarıyla yolcu köprüsünde bulunan bir uçağın kuyruğuna çarpacaktı.

Uçağın olması gerken çizgide hareket etmediğini gören TGS personeli, hızlı bir şekilde uçağın önüne geçerek pilotları uyararak olası bir kazayı önledi. Ödüle layık bu davranış sonrası TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, personeli arayarak teşekkür etti.

Olay dün yaşanmış. Atatürk Havalimanında kalkış için taksi yapan Çin uçağı kafasına göre çizgi dışı takılırken, kanadı az daha THY uçağını biçecekmiş😱 Allahtan dikkatli TGS personeli olacakları seziyor ve Dobloyu uçağın önüne yardırarak sürüyor 👏🏻👏🏻👏🏻 Tebrikler #Tgs personeli✅ pic.twitter.com/dUUTCNK3fN — Hopdedik Ayhan (@hopdedikayhan) October 28, 2018

​