İlber Ortaylı: Ciddiyeti kaybetmiş bir toplum var, konuşmaması gerekenler konuşuyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Danıştay kararıyla birlikte yeniden gündeme gelen 'Andımız'la ilgili tartışmaları değerlendirdi. Ortaylı, "Bakın şimdi oturmuş andımızı tartışıyoruz, şaşıyorum. Neyini tartışıyorsun bunun. Fransa’da nasıl herkes Fransız ise Türkiye’de de herkes Türk. Bunun katiyen ırkî bir temeli yok" dedi.

İlber Ortaylı, Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

Danıştay 6. Dairesi'nin yerindelik kararıyla yeniden gündeme gelen 'okullarda Andımız okunması' tartışmasına da değinen Ortaylı, "Bakın şimdi oturmuş andımızı tartışıyoruz, şaşıyorum. Neyini tartışıyorsun bunun. Fransa'da nasıl herkes Fransız ise Türkiye'de de herkes Türk. Bunun katiyen ırkî bir temeli yok" dedi.

"Osmanlı gibi bir hanedan ismini taşımayacağımıza göre biz Büyük Millet Meclisi dönemini Türkiye diye adlandıracağız ki zaten öyle deniyordu bize. Biz her zaman Türk'tük. Bunları tartışmanın manası yok" ifadesini kullanan Ortaylı, şöyle devam etti:

— Dünya coğrafyasından Avrupa tarihinden haberi olmayan bir takım adamlar oturuyor, militarizmden falan bahsediyor. Bu ne büyük bir cehalet. Ucuz şekilde sesini yükseltme huyu başladı. Benim zamanımda insanlar susarlardı. Yüksek sesle düşünmek ayıp bir şeydir. "Yasaktır, hemen adamı hapse at" demiyorum ama ayıp bir şeydir. Kırk kere düşünmek lazım.

Ortaylı, Özbey'in "Peki ne sakıncası var, andımızı tartışırsak ne olur, ne kaybederiz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

— "Hiçbir şey kaybetmeyiz" demeyeceğim, kaybedersin tabii. Bir kere ciddiyeti kaybetmiş bir toplum var, konuşmaması gerekenler konuşuyor. Bu toplum, dinlenmeye layık olmayan adamları dinlemeye başladı. Size söylüyorum: Her hukuk fakültesi mezunu hukukçu, her tarih fakültesi mezunu tarihçi değildir.