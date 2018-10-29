Kaşıkçı soruşturması sürüyor: Konsolosluğun şöminesinden örnek alındı

© AP Photo / Emrah Gürel Suudi Başsavcı Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'da

Vatan gazetesinde yer alan habere göre polis, olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra Suudi yetkililerin izin vermesi üzerine başkonsolosluk binasında ve konsolosluk rezidansında arama yapabilmişti.

Eldeki verilere göre Başkonsolos Uteybi'nin odasına girme olasılığı yüksek olan Cemal Kaşıkçı'nın burada öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak Başkonsolos'un odasında parmak izi dahi bulunamaması, cinayetten sonra ortamın adli tıp uzmanınca detaylı şekilde temizlendiğini gösteriyor.

Kamera görüntülerinde 6 araçlık şüpheli araç konvoyunun 15.10 sıralarında Konsolosluk Rezidansı'na gitmesi nedeniyle polis, Kaşıkçı'nın bu konvoydaki Vito araçla rezidans binasına taşındığını değerlendiriyor. Sonraki süreçte de rezidansa giren çıkan araçları takip eden polis ekipleri Kaşıkçı'nın cesedinin rezidans binasında ortadan kaldırıldığı üzerinde duruyor.

Bu şüphe üzerine polis, rezidansta arama izini verilmeyen kuyu haricinde tüm detayları titizlikle inceledi. Bu detaylardan birinin de rezidansta bulunan şömine olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde şömine bacasındaki islenmenin yakın zamanda olduğu belirlendi.