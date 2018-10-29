Adalet Bakanı Gül tepkili: Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor

Abdülhamit Gül, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ve yargı muhabiri Osman Özgan'ın sorularını yanıtladı.
'DEVLETE OLAN GÜVEN ZEDELENİYOR'
Emniyet müdürlüklerinin gözaltı uygulamasını eleştiren Gül, "Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor" görüşünü dile getirdi.
'FBI FETÖ HAKKINDA BİLGİ İSTEDİ'
Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi ile ilgili de konuşan Gül, FBI'ın kendilerinden bilgi istediğini aktardı. Gül, Gönderdiğimiz delillerle ilgili daha ayrıntıları bilgiler istiyorlar. Somut fiiller üzerine yoğunlaştıkları soruşturmaları var. Bilgi talep ettiklerinde biz yardımcı olacağımızı söylemiştik” diye konuştu.
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