Adalet Bakanı Gül tepkili: Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor’ algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor" dedi.

Abdülhamit Gül, Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ve yargı muhabiri Osman Özgan'ın sorularını yanıtladı.

© AA / İsa Terli Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Gül, MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan af teklifiyle ilgili olarak "Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz” ifadesini kullandı.

'DEVLETE OLAN GÜVEN ZEDELENİYOR'

Emniyet müdürlüklerinin gözaltı uygulamasını eleştiren Gül, "Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor" görüşünü dile getirdi.

'FBI FETÖ HAKKINDA BİLGİ İSTEDİ'

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi ile ilgili de konuşan Gül, FBI'ın kendilerinden bilgi istediğini aktardı. Gül, Gönderdiğimiz delillerle ilgili daha ayrıntıları bilgiler istiyorlar. Somut fiiller üzerine yoğunlaştıkları soruşturmaları var. Bilgi talep ettiklerinde biz yardımcı olacağımızı söylemiştik” diye konuştu.