Andy-Ar: MHP desteği olmazsa, AK Parti 3 büyükşehri kaybetme potansiyeli taşıyabilir

Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. Acar, "24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya sürecini siz yürütmüştünüz. Şimdi gündemde Mart ayında yapılacak yerel seçimler var. AK Parti ve MHP, yerel seçim sürecinde ittifak yapmayacaklarını ama Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini açıkladılar. Yerel seçimde ittifak olmaması hangi parti için avantaj ya da dezavantaj olur?" sorusunu şöyle yanıtladı:

— Aslında her iki taraf için de avantajlı ve dezavantajlı yanları var. AK Parti'nin mutlaka MHP'ye ihtiyaç duyduğu bazı şehirler var. CHP ve İYİ Parti, örtülü de olsa ittifak kurarak bazı şehirlerde ortak adaylar çıkarırsa, AK Parti büyükşehirlerin bazılarını kaybetme potansiyeli taşıyabilir. Çünkü AK Parti'nin, şu anda elinde olan büyükşehirlerin bazılarında MHP olmadan tek başına yeterli oy oranına ulaşmasının pek de mümkün olmadığı görülüyor.

"Büyükşehir nezdinde konuşursak, 3 büyükşehrin böyle olduğunu söyleyebiliriz" diyen Acar, şöyle devam etti:

— Ankara ve Antalya çok önemli. Antalya'da CHP-İYİ Parti adayı üzerinde anlaşılmış, bir ay önce de Antalya halkına deklare edilmiş. Hatta bazı ilçelerde de İYİ Parti'nin ve CHP adayının destekleneceği şeklinde paylaşımlar yapılmış. İYİ Parti Antalya'da yüzde 17, CHP yüzde 30'lar civarında bir değere sahip. Zaten 2014 seçimleri de yüzde 10-15 civarında bir farkla sonuçlanmadığı için Menderes Türel'in veya aday olacak kişinin şimdi çok daha fazla çalışması gerekecek.