İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde 11 saat uçmak yasak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan önlem alındı.
Uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notunun paylaşıldığı NOTAM'da şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans, şehit nakli, arama kurtarma, organ nakli, yangınla mücadele, terörle mücadele, Türk Yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Atatürk Havalimanı'na, Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır."
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