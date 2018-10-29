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10:38 29 Ekim 2018
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    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı

    İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde 11 saat uçmak yasak

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmi açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan önlem alındı.

    İstanbul Yeni Havalimanı, 3. havalimanı
    © AA / İGA
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    Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı.

    Uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notunun paylaşıldığı NOTAM'da şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans, şehit nakli, arama kurtarma, organ nakli, yangınla mücadele, terörle mücadele, Türk Yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Atatürk Havalimanı'na, Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır."

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    Etiketler:
    İstanbul Yeni Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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