HRW'den 3. havalimanı açıklaması: Hapisteki işçiler serbest bırakılmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bugün açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaat sürecinde yaşanan işçi eylemlerini ve tutuklamaları konu alan bir rapor yayımladı.

HRW raporunda, 3. havalimanında çalışma koşullarını protesto eden çok sayıda işçinin işten atıldığı ve haklarında cezai işlem başlatıldığı vurgulandı.

© Fotoğraf : Twitter Tutuklu havalimanı işçilerinden 6'sı tahliye edildi

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, HRW Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb, tutuklu işçilerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son mega projesinin cam ve çelik duvarlarının arkasında, kötü çalışma koşullarını protesto eden 30 işçi ve bir sendika başkanı hapiste tutuluyor. Hapisteki işçiler serbest bırakılmalı, tüm işçiler hakkında açılmış ceza soruşturmaları düşürülmeli ve protesto eylemi yaptıkları için haksız olarak işten çıkartılmış diğer tüm işçiler de işlerine geri dönebilmeli."

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği sebebiyle 14 Eylül'de eyleme başlamıştı. 15 Eylül'de işçilerin kaldığı yatakhanelere sabaha karşı baskın yapan jandarma yüzlerce işçiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan işçilerden 33'ü tutuklanmıştı.