Akşener, 29 Ekim'i Birinci Meclis'te kutladı: Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız

İYİ Partililer, Genel Başkan Akşener'le birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 1. Meclis'te partililerle bir araya geldi. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştiren Akşener, "Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar. Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 40 milletvekili ile Ankara Ulus'taki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun İstanbul'daki 3. havalimanı açılışında yapılmasına tepki gösteren Akşener, "Bir kez daha tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır" dedi.

'DEVLET KORSAN GÖSTERİ YAPAMAZ'



​"Bugün sahip olduğumuz en büyük kıymetlerden Cumhuriyetimiz 95. yaşına giriyor, kutlu olsun" diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Bizler birinci vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak olduğunun bilincindeyiz. Bazılarını Cumhuriyetle barıştıramadık. Birazdan Cumhuriyetin bir geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Akşam da Cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında Ankara'da olacağız."