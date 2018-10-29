Akşener, 29 Ekim'i Birinci Meclis'te kutladı: Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 40 milletvekili ile Ankara Ulus'taki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun İstanbul'daki 3. havalimanı açılışında yapılmasına tepki gösteren Akşener, "Bir kez daha tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır" dedi.
Milletimizle birlikte #29EkimdeBirinciMeclisteyiz! #29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! https://t.co/k3NfxzuPhX— Meral Akşener (@meral_aksener) 29 октября 2018 г.
'DEVLET KORSAN GÖSTERİ YAPAMAZ'
"Bizler birinci vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak olduğunun bilincindeyiz. Bazılarını Cumhuriyetle barıştıramadık. Birazdan Cumhuriyetin bir geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Akşam da Cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında Ankara'da olacağız."
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