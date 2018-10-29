13 yaşındaki baldıza tecavüz suçlamasına tutuklama

DHA'nın aktardığı habere göre, Kadirli'de yaşayan Emrah A., eşinin annesinin evine giderek telefon alacağını söylediği 13 yaşındaki baldızı M.G.'yle birlikte evden ayrıldı.
Polis, kamera kayıtlarından Emrah A.'nın otomobilini Sumbas ilçe yolunca buldu. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan Emrah A., baldızını otomobilden atıp kaçmaya çalıştı. Emrah A. daha sonra yakalanıp gözaltına alındı.
Başında darp izleri bulunan ve Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G'nin psikolok eşliğinde alınan ifadesinde, eniştesinin kendisine zorla tecavüz ettiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sekv edilen Emrah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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