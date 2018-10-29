13 yaşındaki baldıza tecavüz suçlamasına tutuklama

DHA'nın aktardığı habere göre, Kadirli'de yaşayan Emrah A., eşinin annesinin evine giderek telefon alacağını söylediği 13 yaşındaki baldızı M.G.'yle birlikte evden ayrıldı.

© Fotoğraf : DHA Kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden baba tutuklandı

M.G.'nin annesi üç saat sonra kızı eve gelmeyince Emrah A.'yla evli olan diğer kızını aradı. Kızından olumsuz yanıt alan anne, durumu polise bidirdi.

Polis, kamera kayıtlarından Emrah A.'nın otomobilini Sumbas ilçe yolunca buldu. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan Emrah A., baldızını otomobilden atıp kaçmaya çalıştı. Emrah A. daha sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Başında darp izleri bulunan ve Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G'nin psikolok eşliğinde alınan ifadesinde, eniştesinin kendisine zorla tecavüz ettiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sekv edilen Emrah A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.