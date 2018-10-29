Mahkemeden eşe 50, 4 çocuğa aylık 25'şer lira nafaka kararı

Diyarbakır'da görülen boşanma davasında mahkeme, eşe 50 lira, 4 çocuğa ise aylık 25'er lira tedbir nafakası bağlanmasını kararlaştırdı. Karara tepki gösteren avukat Aydın, "25 lira bir insana bir aylık nasıl yetebilir? Çocukların giysisine mi, okuldaki masraflarına mı harcanacak? 25 lirayla yani ne alınabilir?" diye sordu.
Diyarbakır'da görülen boşanma davası, mahkemenin nafaka kararıyla gündeme geldi. Çermik ilçesinde oturan Selma-İlyas Çınar çifti, boşanmak için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Selma Çınar'ın avukatı Suna Uysal Aydın, yaşları 8 ile 16 arasında değişen 4 çocuğuyla geçinmeye çalışan müvekili için tedbir nafakası talebinde bulundu. Çiftçilik yapan İlyas Çınar ise maddi durumunun iyi olmadığını, nafaka ödeyemeyeceğini öne sürerek, tedbir nafakası talebinin reddini istedi.
İki tarafın, anlaşmaması üzerine mahkeme ara kararında, tedbir nafakası talebinin kabulüne karar vererek, davacı Selma Çınar için aylık 50, çocukların her biri için 25'şer lira tedbir nafakasının, davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.
'5 KİŞİ İÇİN AYLIK 150 LİRA NEYE YETECEK?'
Karara tepki gösteren Selma Çınar'ın avukatı Suna Uysal Aydın, müvekkilinin 4 çocuğu ile birlikte kiralık evde kaldığını, geçimini, ihtiyaç ve giderlerini temizlik yaparak karşıladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Kendisi 4 çocukla birlikte kocası tarafından evden atılmış ve kocası tekrar evlenmiş, şu anda kocasının yeni eşinden 2 çocuğu var. Eşi, çocuklarına hiçbir şekilde bakmıyor, şahsi ilişki de kurmuyor. Müvekkilim, okul servisine verecek parası olmadığı için çocuklarından birini yatılı olarak devlet okuluna yerleştirdi. Nafaka için mahkemeye başvurduğumuzda çocuklar için 25 lira nafakaya hükmedildi. Tabii ki bu ara karardı ama günümüz koşullarında bunu ele aldığımız zaman domatesin kilosu 6 lira, bir kilo üzüm 7.5 lira ama verilen nafaka 25 lira. 25 liranın hiçbir şekilde alım gücü yok. Gidip lokantada oturduğunda bir yemek parasıdır. 25 lira bir insana bir aylık nasıl yetebilir? Çocukların giysisine mi, okuldaki masraflarına mı harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alınacak? 25 lirayla yani ne alınabilir? 25 liraya hiçbir şey alınamaz."
Çınar çiftinin tedbir nafakası davası 8 Ocak 2019 tarihine ertelendi.
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