Yaşlı çift, Anıtkabir'deki 29 Ekim törenine el ele geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün Anıtkabir'de tören düzenlendi.
© REUTERS / Ümit Bektaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı tören sonrası Anıtkabir ziyaretçilere açıldı.
Törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen yaşlı bir çiftin görüntüsü kameralara takıldı.
Yürümekte güçlük çeken çift, bastonlarının desteği ve birbirlerinden güç alarak merdivenleri çıkmayı başardı ve Atatürk'ün huzuruna çıktı.
El ele Anıtkabir'e https://t.co/tpbO0yHP9E pic.twitter.com/v22W5ZXgte— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 29, 2018
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