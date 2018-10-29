Yaşlı çift, Anıtkabir'deki 29 Ekim törenine el ele geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonrası Anıtkabir ziyaretçilere açılırken, yaşlı bir çiftin merdivenleri birbirlerinden destek alarak, bastonları ile güçlükle çıktığı an günün karesi oldu.