Bahçeli: Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmadı, aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Melih Gökçek'e herhangi bir teklif götürmediklerini söyledi: "Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur. MHP'ye şeref kazandırır."

Ankara'da, Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olarak Melih Gökçek'i göstereceklerine dair iddialara yanıt verdi.

© AA / Murat Kaynak MHP'de Ankara için Gökçek iddiası

Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir, 'Onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz, MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz' şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır" diye konuştu.

"İstanbul için sürprizimiz olabilir" diyen Bahçeli, "Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeğimizi ifade ettik. Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP, her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz. Sürprizi söylersem anlamı kalmaz" ifadesini kullandı.

'EYT'DE ISRARCI OLMAMAK KANAATİNDEYİZ'

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusuna da değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

© AA / Erçin Top Emeklilikte Yaş Düzenlemesi'ne AK Parti ve MHP'den ret oyu

"Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında Cumhurbaşkanının ifadesi ile 700 milyara ulaşan bir miktarı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır."

Bugün açılacak 3. havalimanı için düzenlenecek törene katılmayacağını söyleyen Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz" dedi.