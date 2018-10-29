İstanbul Yeni Havalimanı açılışa hazırlanıyor: Erdoğan'ın uçağı havalimanına indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla hizmete açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı bugün açılıyor. Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na indi. Açılış töreni sonrasında Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da havalimanında verilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da ilk fazı uçuşa açılacak olan İstanbul Havalimanı'nda tören için hazırlıklar sürüyor. Erdoğan'ı taşıyan 'CAN' uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu.

Açılış törenine, dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik edecek.

© Fotoğraf : DHA Rakamlarla İstanbul’un yeni havalimanı

Öte yandan eski başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Oktay Kaynarca, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Burcu Esmersoy, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapılacağı alana geldi.

Ayrıca açılışa katılacak bazı THY uçakları da havalimanına iniş yaptı.

100'ÜN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPIYOR

Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Sahnede yer alan dev ekrana, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının fotoğrafları yansıtıldı.

Yaklaşık 30 ambulansın konuşlandırıldığı havalimanında, 100'ün üzerinde sağlık çalışanı, 10 UMKE ekibi ve çok sayıda güvenlikçi görev yapıyor.