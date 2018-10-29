İstanbul Yeni Havalimanı açılışa hazırlanıyor: Erdoğan'ın uçağı havalimanına indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da ilk fazı uçuşa açılacak olan İstanbul Havalimanı'nda tören için hazırlıklar sürüyor. Erdoğan'ı taşıyan 'CAN' uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapıyor https://t.co/z0Jxz5I5nb— AA Canlı (@AACanli) 29 октября 2018 г.
Açılış törenine, dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik edecek.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapılacağı alana geldi.
Ayrıca açılışa katılacak bazı THY uçakları da havalimanına iniş yaptı.
100'ÜN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPIYOR
Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Sahnede yer alan dev ekrana, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının fotoğrafları yansıtıldı.
Yaklaşık 30 ambulansın konuşlandırıldığı havalimanında, 100'ün üzerinde sağlık çalışanı, 10 UMKE ekibi ve çok sayıda güvenlikçi görev yapıyor.
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