Bahçeli'den yeni havalimanına isim önerisi: Metehan olsun

Bahçeli, "Büyük Hun İmparatoru Teoman'ın oğlu, tarihte Asya milletlerinin birliğini sağlayan Büyük Hakan Metehan ismini tavsiye edebilirim" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI
Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından, Havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu duyurdu.
ATATÜRK HAVALİMANI AYNI İSİMLE VARLIĞINI SÜRDÜRECEK
Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı 31 Aralık itibariyle faaliyetlerini azaltacak. Yerini ise bugün açılışı yapılan üçüncü havalimanı alacak.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle çalışmaya devam edeceğini duyurdu.
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