Bahçeli'den yeni havalimanına isim önerisi: Metehan olsun

Yeni Havalimanı'nın açılışından önce isim önerisinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni havalimanının isminin 'Metehan' olması yönünde çağrı yaptı.

Bugün basın mensupları ile bir araya gelen ve açılışı televizyondan takip edeceğini belirten Bahçeli, yeni havalimanının ismine ilişkin olarak "Metehan olmalı" önerisinde bulundu.

Bahçeli, "Büyük Hun İmparatoru Teoman'ın oğlu, tarihte Asya milletlerinin birliğini sağlayan Büyük Hakan Metehan ismini tavsiye edebilirim" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından, Havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu duyurdu.

ATATÜRK HAVALİMANI AYNI İSİMLE VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı 31 Aralık itibariyle faaliyetlerini azaltacak. Yerini ise bugün açılışı yapılan üçüncü havalimanı alacak.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle çalışmaya devam edeceğini duyurdu.