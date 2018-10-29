Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı modele suç duyurusu çağrısı

Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğraflarını geçen hafta sosyal medyada paylaşan Belçikalı manken Marisa Papen tartışma yaratmıştı.
'TÜRKİYE DÜNYA'DAKİ EN MUHTEŞEM YERLERDEN BİRİ'
Papen konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri" ifadelerini kullanmıştı.
Yazar Hasret Yıldırım bir çağrıda bulunarak, Papen'in rüşvet verdiğini söylediği kişiler ve Papen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
SUÇ DUYURUSUNA DAVET— Hasret YILDIRIM (@yildirimhasret) October 28, 2018
30 EKİM SALI — SAAT 10:00
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ#Papen#MarisaPapen#Ayasofya#Bayrak
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ŞANLI BAYRAĞIMIZI ve Feth’in Sembolü AYASOFYA CAMİİ’ni pislik pozlarına alet eden, bu pozları verdiği mekânlara rüşvet verdiğini söyleyen; pic.twitter.com/0MrXN5zWwM
Öte yandan, Belçikalı model Papen, geçen yıl Mısır ve Kudüs'te çektirdiği fotoğraflar sonrası gözaltına alınmıştı.
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