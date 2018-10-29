Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı modele suç duyurusu çağrısı

Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren Belçikalı model Marisa Papen, sosyal medyada da gündem olmuştu. Yazar Hasret Yıldırım, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, Papen hakkında yarın yapacağı suç duyurusu için bir çağrıda bulundu.

Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğraflarını geçen hafta sosyal medyada paylaşan Belçikalı manken Marisa Papen tartışma yaratmıştı.

'TÜRKİYE DÜNYA'DAKİ EN MUHTEŞEM YERLERDEN BİRİ'

​Papen konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri" ifadelerini kullanmıştı.

Yazar Hasret Yıldırım bir çağrıda bulunarak, Papen'in rüşvet verdiğini söylediği kişiler ve Papen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

SUÇ DUYURUSUNA DAVET



30 EKİM SALI — SAAT 10:00

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ#Papen#MarisaPapen#Ayasofya#Bayrak



Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ŞANLI BAYRAĞIMIZI ve Feth’in Sembolü AYASOFYA CAMİİ’ni pislik pozlarına alet eden, bu pozları verdiği mekânlara rüşvet verdiğini söyleyen; pic.twitter.com/0MrXN5zWwM — Hasret YILDIRIM (@yildirimhasret) October 28, 2018

© REUTERS / Murad Sezer Belçikalı model Papen Ayasofya'da çıplak poz verdi

​Üslup Dergisi köşe yazarı Yıldrım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ŞANLI BAYRAĞIMIZI ve Feth'in Sembolü AYASOFYA CAMİİ'ni pislik pozlarına alet eden, bu pozları verdiği mekânlara rüşvet verdiğini söyleyen; Belçikalı manken Marisa Papen ve rüşvet alan mes'uller hakkında savcılığa yapacağımız suç duyurusuna, TÜM 'DERTLİLER' DAVETLİDİR" sözleriyle konuyla ilgili olarak yarın yapacağı suç duyurusu için bir çağrıda bulundu.

Öte yandan, Belçikalı model Papen, geçen yıl Mısır ve Kudüs'te çektirdiği fotoğraflar sonrası gözaltına alınmıştı.