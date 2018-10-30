'Tarımda makina satışları durma noktasına geldi'

Türkiye'de ardı ardına konkordatolar ilan edilirken adı konmayan ekonomik kriz tarımı da etkiledi. Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, bugünkü köşesinde tarım sektöründeki daralmaya ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. "Girdi fiyatlarındaki artış, çiftçinin üretimden çekilmesi nedeniyle tarım makinaları sektöründe satışlar durma noktasına geldi" diye yazan Ali Ekber Yıldırım, "Traktör satışlarında Eylül'de yüzde 63 daralma yaşandı. Tarım alet ve makinalarında ise ağustos ayında yüzde 41 daralma görüldü" dedi.

Ali Ekber Yıldırım'ın yazısında TARMAKBİR Genel Sekreteri İleri'nin görüşlerini de aktardı. Sektörde satışların durma noktasına gelmesiyle işçi çıkarma, üretimi yavaşlatma veya durdurma gibi seçeneklerin değerlendirildiğini anlatan İleri, tarım makina ve ekipmanları için satışların en yoğun olduğu dönemde olunmasına rağmen hiçbir satışın henüz gerçekleşmediğini söylüyor. Özellikle gübre ve diğer girdilerdeki fiyat artışı nedeniyle gübre satışlarının üçte bir oranında azaldığı ifade eden İleri "Bu çiftçinin üretim yapmadığı, yapamayacağı anlamına geliyor. Üretim olmayınca tarım makina ve ekipmanı da alınmıyor" diyor.

Makina ve ekipman sektörünün ana girdisinin demir çelik olduğunu ve söz konusu maddelerin de fiyatının dolar bazında çok yükseldiğini anlatan İleri sözlerine şöyle devam ediyor: "Demir çeliği yani hammaddeyi almak kolay değil. Dolar bazında fiyatı çok arttı. İmalat için hammadde olarak demir çelik satın almak istediğinizde firmalar önce dolar ile ödeme istiyor. Hammaddeyi dolarla alan imalatçı 2.5-3 aylık bir imalat sürecinden sonra Türk Lirası ile satış yapıyor. Bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Ayrıca sektörün devletten KDV alacağı var. Bunun da bir an önce ödenmesi mahsuplaştırılması gerekiyor".