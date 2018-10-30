Balıkesir'de operasyon: 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2.5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Bursa-İzmir karayolundaki uygulama noktasında aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 2.5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı "Tevrat olarak bilinen obje"yi ele geçirdi.

Operasyonda, İzmir'de polis memuru olarak görev yapan M.K (46), Manisa Kayapınar Mahallesi muhtarı F.E (44) ve Manisa'da müteahhitlik yaptığı belirlenen A.E (58) gözaltına alındı.