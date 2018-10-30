Selvi: Ankara için Babacan ve İşler de konuşulan isimler arasında

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Selvi, "Ankaralılık tercihini dikkate aldığınızda ise eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Emrullah İşler de konuşulan isimler arasında" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Araştırmalar neyi gösteriyor? Hangi isimler konuşuluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, bu görevine devam etmek istediğini belirtti.

"İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi ilk sırada çıkıyor. Onu az bir farkla Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş takip ediyor" diyen Selvi, "Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nda devam etme isteği biliniyor ama "kazanacak aday" söz konusu olunca nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakılmış durumda. Bu arada Muharrem İnce de İstanbul'da varlığını hissettiriyor" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

— Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki konuşuluyor. Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda başarılı bir performans göstermişti. Şehircilikte başarılı bir çizgiye sahip. Ankaralılık tercihini dikkate aldığınızda ise eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Emrullah İşler de konuşulan isimler arasında. Mevlüt Uysal İstanbul'da, Mustafa Tuna Ankara'da belli bir oranda yer alıyor.

— Aynı şekilde Melih Gökçek'in de belli bir oy oranını koruduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir'de anketlerden belli bir oranda çıkıyor. İzmir'de eski Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ismi gündeme gelirken çok başarılı bir İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu da Demokrat Parti geleneğinden gelmesi nedeniyle İzmir'de konuşuluyor. Son valiler kararnamesini bu gözle değerlendirmekte yarar var.