Ahmet Hakan: Fatih Tezcan adlı kripto FETÖ'cüden hesap soracak savcı yok mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Fatih Tezcan'ın "29 Ekim ile 15 Temmuz arasında fark yoktur" dediğini belirterek "Cumhuriyet’e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?" dedi. Hakan, Tezcan için 'kripto FETÖ'cü' ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan, "Yok birbirinden farkı: Misvak ile Kırıkkanat" başlığıyla yayımlanan yazısında gazeteci Fatih Tezcan'a tepki gösterdi.

Fetullah hocasının vaaz kasetlerini gözyaşları içinde dinlediğini söyleyen Fatih Tezcan adlı kripto FETÖ'cü, '29 Ekim ile 15 Temmuz arasında fark yoktur' diyerek bu milletin en büyük değerine alçakça saldırmıştır" diyen Hakan, şöyle devam etti:

— Fikir ifade etme hakkı vardır ama alçaklık yapma hakkı yoktur. Cumhuriyet'e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?

Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir.



Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir.

#29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir. https://t.co/Yc0OvauHhl — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) October 29, 2018

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