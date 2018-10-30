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08:51 30 Ekim 2018
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    Suud Muceb

    Yeni Şafak: Suudi başsavcı, Kaşıkçı cinayetine dair tüm delilleri istedi, vermedik

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Yeni Şafak gazetesi, dün Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın 1 saat 15 dakika süren görüşmesine dair bir haber yayımladı. Haberde "İlk işi infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı tüm delilleri istemek olan Muceb’in bu isteği geri çevrildi" dendi.

    Yeni Şafak'ta Fatih Özer ve Mustafa Sait Özkan'ın imzasıyla yayımlanan ve "Delilleri istedi, vermedik" başlığı taşıyan haberde "Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Riyad'dan özel bir jetle önceki gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına indi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak için Türkiye'ye gelen Başsavcı Muceb'i havalimanında İstanbul Başsavcı vekillerinden Zafer Koç karşıladı" hatırlatmasında bulunuldu.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması
    "Sıkı güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele giden Suudi Başsavcı geceyi burada geçirdi. Suud Muceb soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere dün saat 11.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi" denen haber, şöyle devam etti:

    — Protokol kapısından giren Suudi heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın makamına geçti. Görüşmede, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt da yer aldı. Başsavcı Muceb'in ilk işi, infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu. Kaşıkçı'nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb'in bu isteği geri çevrildi.

    ‘İNFAZ TİMİNİ BİZE VERİN'
    - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Suudi Başsavcıdan, infazın Türkiye'de yapıldığını ve bu nedenle infaz timi içerisinde yer alan 18 kişinin Türkiye'de yargılanması konusunda yeniden talepte bulundu. Muceb'in ise bu talebe olumsuz cevap verdiği ve yargılamanın Suudi Arabistan'da yapılması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi. Başsavcı Muceb Türk heyetine, Suudi Arabistan'da sağlıklı bir yargılama sürecinin yapılacağının sözünü verdi. Muceb, isterlerse Türk heyetinin de Suudi Arabistan'a gelerek yargılama sürecine katılabilecegini belirtti.

    PERSONEL İFADELERİ PAYLAŞILDI

    — İrfan Fidan başkanlığındaki heyet, belgeleri vermeye sıcak bakmadı. Suudi Başsavcı'yla sadece soruşturma kapsamında alınan konsolosluk personelinin ifadeleri paylaşıldı. Olay yeri incelemenin bulguları verilmedi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Muceb ve beraberindeki heyet, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geçti.

     

    Etiketler:
    delil, ses kaydı, fotoğraf, cinayet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı, İrfan Fidan, Suud Muceb, Suudi Arabistan, Türkiye
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