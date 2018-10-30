Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Fırat’ın doğusuna top atışları ABD’ye dostça mesaj

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat’ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye’den yapılan topçu atışlarıyla ilgili olarak "Bu bir uyarı. Hatta Münbiç’te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD’ye de dostça bir mesaj" dedi.

İlnur Çevik, " Şimdi sıra geldi Fırat'ın doğusuna " başlığıyla yayımlanan yazısında "Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hâkim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı. TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı" dedi.

"Bu bir uyarı. Hatta Münbiç'te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj" görüşünü dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

— PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlar içinde ve ABD bunlara göz yumuyor. Bundan Rusya ve İran bile rahatsız. Türkiye bu mesajları Afrin'de de verdi ve gereğini yaptı. Şimdi artık gözler Münbiç ve Fırat'ın doğusunda.