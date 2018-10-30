Star yazarı Dede: FETÖ denen terörist, Metin Külünk için suikast emri veriyor, kime güveniyor bu alçak?

Star yazarı Ersoy Dede, "FETÖ denilen terörist, Pensilvanya’dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?" dedi.

Ersoy Dede, kişisel Twitter hesabında darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen ile ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.

"FETÖ denilen terörist, Pensilvanya'dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

— 'Adam gibi adam' Metin Külünk, milyonların duasıyla elbette zırh içindedir. Fakat bu aşağılık alçak teröristin talimat yolladığı her kimse onu bulmak lazım.

Dede, söz konusu paylaşımına Metin Külünk'ü de etiketledi.

FETO denilen terörist, Pensilvanya’dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?!.. @mkulunk ‘Adam gibi adam’ Metin Külünk, milyonların duasıyla elbette zırh içindedir. Fakat bu aşağılık alçak teröristin talimat yolladığı her kimse onu bulmak lazım pic.twitter.com/IeSCbK1aBh — ERSOY DEDE 🇹🇷 (@ersoydede) 29 Ekim 2018

​Dede'nin ifadelerini Külünk de kendi takipçileriyle paylaştı. Külünk, "Çok teşekkür ediyorım Ersoy Kardeşim. Dikkat ve duyarlılığınız çok değerli" dedi.

Çok teşekkür ediyorım Ersoy Kardeşim.

Dikkat ve duyarlılığınız çok değerli https://t.co/dexaJFbEsi — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) 29 Ekim 2018

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