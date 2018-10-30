Bakan Yardımcısı Ersoy'dan '4 bin 500 TL'lik atkı' açıklaması: Bahsedilen fiyatla alakası yok

İki askerin donarak hayatını kaybettiği bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un atkısı sosyal medyada gündem oldu. Ersoy, atkının 4 bin 500 TL olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Mehmet Ersoy, kişisel Twitter hesabında kendisine, atkısının fiyatı üzerinden yöneltilen tepkilere yanıt verdi.

"Kariyerimde 2200 liralık bırakın atkı almayı takım elbisem bile olmamıştır. Marka takıntısı içinde hiç olmadım. Mütevazı bir hayat çizgimiz vardır" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

— Bu konuyu tüm yönleriyle araştırmak terörle mücadele eden kahramanlarımıza bu olay sonrası milletimiz adına onların yanında olduğumuzu belirtmek için yaptığımız bu çalışmanın böyle yansıtılmasına ve kamuoyunun böyle meşgul edilmesinden duyduğum üzüntümü ifade etmek isterim.

— Biz bu olayın üzüntüsü ve hassasiyetiyle gece gündüz koştururken meselenin boynumda görülen bir atkıya indirgenmesi son derece üzücü olmuştur. Kaldı ki kullanılan atkının sosyal medyada bahsedilen fiyatla hiçbir alakası yoktur.

3.Şunu ifade edeyim ki, 32 yıllık kaymakamlık, valilik, Afad Başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılığı kariyerimde 2200 liralık bırakın atkı almayı takım elbisem bile olmamıştır. Marka takıntısı içinde hiç olmadım. Mütevazi bir hayat çizgimiz vardır. — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) October 29, 2018

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