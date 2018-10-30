İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a tepki: Başında olduğun kurumu Atatürk kurdu

İYİ Partili Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik olarak "Diyanet TV 29 Ekim yayınında sadece Türk bayrağı logosu ile yayın yapıyor. Atatürk'ün fotoğrafını koymuyor. Diyanet İşleri Başkanı, başında olduğun kurumu rahmetli Atatürk kurdu" dedi.

Ümit Özdağ, kişisel Twitter hesabında Diyanet TV tarafından yapılan 29 Ekim yayınına tepki gösterdi.

"Diyanet TV 29 Ekim yayınında sadece Türk bayrağı logosu ile yayın yapıyor. Atatürk'ün fotoğrafını koymuyor" diyen Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik olarak şunları söyledi:

— Başında olduğun kurumu rahmetli Atatürk kurdu.Allah'tan korkmaz, kuldan ve tarihten utanmazlık nasıl olur derseniz böyle olur.

Diyanet Tv 29 Ekim yayınında sadece Türk bayrağı logosu ile yayın yapıyor. Atatürk'ün fotosunu koymuyor.Dİ Başkanı, başında olduğun kurumu rahmetli Atatürk kurdu.Allah'tan korkmaz, kuldan ve tarihten utanmazlık nasıl olur derseniz böyle olur. — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 29, 2018

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