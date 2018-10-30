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10:10 30 Ekim 2018
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    Şule Çet

    Şule Çet'in ölümünde 2 kişi şüpheli

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek can veren 23 yaşındaki Şule Çet’in ellerindeki doku örneklerinden birinin Berk Akand’a ait olduğu kesinleşti. Diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduğu netleşmedi. Şule'nin ölümünde iki kişinin rolü olduğu düşüncesi ağırlık kazanmaya başladı.

    Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre Çağatay Aksu'nun kolundaki tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve şüpheliler tarafından odadaki içki şişelerinin de ortadan kaldırıldığı daha önce açığa çıkmıştı. Şüpheli Berk Akand olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

    Şule Çet
    © Fotoğraf : DHA
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda yeni bilgilere ulaşıldı. Raporda Çet'in Y-STR DNA (cinsel saldırı olaylarında eser miktardaki erkek-dişi hücre karışımı örneklerinde erkek bileşene ait DNA tiplemesi) sonuçlarının mukayese edilemez nitelikte olduğu kaydedildi. Çet'in iki tırnağında yapılan incelemede ise tespit edilen majör allellerinin (belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik hallerinden her biri) ise şüpheli Berk Akand'a ait olduğu ortaya çıktı.

    Raporda, Çet'in diğer diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun kime ait olduğu tespit edilemediği kaydedildi. İncelenen örneklerde şüpheli Aksu'ya ait DNA profilinin tespit edilemediği belirtildi. Ancak raporda yer alan "mukayese edilemeyecek nitelikte tükürük ve dokularda birden fazla erkeğe ait Y-STR DNA'sının olması" ibaresi dikkat çekti.

    CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANMIŞLARDI

    Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya'da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet'in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de hâkim tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet'in saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, "Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutuklandılar.

    Şule Çet'in telefonunundan ve bilgisayarından alınan imaj örneğinde yapılan incelemede şüpheli Çağatay Aksu'yu telefonuna "Çağatay bey" olarak kaydettiği tespit edildi. Raporda, ‘Çağatay bey' tarafından toplam 7 adet gelen giden ve cevapsız çağrının olduğu belirtilirken Çet'in şüpheliler ile arasında herhangi bir SMS yazışmasının olmadığı kaydedildi. Çet'in telefonunda ve bilgisayarında intihar ve intiharı özendirici herhangi bir bilgiye ise rastlanmadığı kaydedildi.

     

    Etiketler:
    delil, şüpheli, rapor, soruşturma, ifade, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet, Türkiye
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