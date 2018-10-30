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11:41 30 Ekim 2018
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    Meral Akşener

    Akşener'den Erdoğan'a: Maaşına yaptığın kadar çalışana da zam yapmazsan, aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yapılan zamma tepki göstererek, "Maaşına yaptığın kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş zehir zıkkım olsun" dedi. Ağır bir ekonomiz kriz yaşandığını söyleyen Akşener, "Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir" diye konuştu.

    Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün açılışı yapılan 'İstanbul Havalimanı'yla ilgili "Cumhuriyetin gurur tablosu dediler. Bizim kitabımızda haramla gurur duymak yoktur" ifadesini kullandı.

    Yeni Havalimanı açılışı
    © REUTERS /
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    Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Dün rantiyecilerin ekibi şantiyede, milletin evlatları da 1. Meclis'teydi. Bizim 3. havalimanı gibi projelere itirazımız yok. Bu projeler hakkıyla yapıldığı takdirde destekliyoruz ama her aşa haram katma hastalığını yine açıkça görüyoruz. Bu inşaat benzerlerinden çok daha pahalıya yapıldı. İşin başında şartname değiştirildi. Teminatı milletin parası üzerinden devlet verdi. 3 yıllık ödemeyi de 25 sonraya ertelediler. Sonra da Cumhuriyetin gurur tablosu dediler. Bizim kitabımızda haramla gurur duymak yoktur.

    — Geçtiğimiz günlerde EYT'de ilk turda vicdanı ile oy veren tüm vekillere teşekkür ediyorum. Ama ikinci turda yaşananlar ibretliktir. Bir fotoğraf vardı, kararını değiştiren vekillerin mahcubiyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu vekillerimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Geçen de söylemiştim benden gelecek bir telefon ve vicdanınız arasında kalırsanız hiç tereddüt etmeden vicdanınızı seçin. Milletimizin yararına bir öneri hangi partiden gelirse gelsin İYİ Parti destek verecek. Çünkü bizler kişisel kaprislerimiz için değil milletimiz için çalışacağız

    'SATIŞLAR DURDU, KONKORDATOLAR PATLADI'

    — Erdoğan gizlemeye çalışsa da tablo ortada. Satışlar durdu, konkordatolar patladı. Şirketler işçi çıkararak ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaşlar eridi gitti. İktidar tasarrufa gideceğini açıkladı. Bütçeye bakıldığında en büyük tasarruf yatırımdan yapılıyor. Saraya harcayalım, yatırımdan tasarruf yapalım. Sanılıyor ki devlet kemer sıkacak, vatandaş harcamaya devam edecek, kriz hafif sıyrıklarla atlatılacak. Ama durum hiç de öyle değil. Biz üzerimize düşeni yapıp uyarmış olalım, günahı McKinsey'e kulak verenlerin boynuna olsun.

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
    Konkordato sayısı artıyor: Firmalar kamuya icra takibi başlatabilir mi?
    -İktisattan biraz anlasalar tasarrufa giderken yatırım harcamalarını kısmanın işleri daha kötüye götüreceğini bilirlerdi. Kamu yatırımlarını kısmak ekonomiyi durma noktasına getirecektir. Ne yazık ki damat bey işin hâlâ ciddiyetinde değil.

    — Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar 'cambaza bak' der gibi her gün ortaya yeni şeyler atıyorlar. Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir. Önce dış güçler dedi. Sonda dış güçlerle ilgisi yok dedi. Dün yine dış güçlere bağladı. Bütün bahaneleri tek tek tüketti. Milletimizle başbaşa kaldı.

    — Görüyoruz ki Sayın Erdoğan'da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL'ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda. Uçağa, Saray'a, kendi maaşına zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaşına yaptığın zam kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir, zıkkım olsun. Sanma ki unutacağız, bu işin peşini bırakacağız. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Bakalım milletin adamı mısın, yoksa kendine mi Müslümansın?

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    Etiketler:
    ekonomi, İYİ Parti, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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