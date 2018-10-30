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11:41 30 Ekim 2018
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    İstanbul Havalimanı

    İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Ocak ayından itibaren tam kapasiteyle çalışması beklenen İstanbul Havalimanı'na kentin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkanı sağlanması amaçlanıyor. Havalimanına, Havaist'in 'İST1-İST2-İST7' ile 'İST19' ve İETT'nin 'H2-H3-H4' hatlarıyla seyahat edilebilecek.

    Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmek isteyen yolcular, ulaşım için birçok farklı alternatifi kullanabilecek. Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, yarından itibaren Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferlerine ev sahipliği yapacak.

    Yeni Havalimanı açılışı
    © REUTERS /
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni Havalimanı'nın adı 'İstanbul'
    İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında yıl sonuna kadar taşınılmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.

    Tarifeli seferlerin hizmete girmesiyle Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na ulaşım büyük önem kazanacak. Havalimanına ulaşım için ise çok sayıda alternatif bulunuyor. Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş'nin yeni markası 'Havaist' hatlarıyla da ulaşım sağlanacak.

    İstanbul Havalimanı'na, Havaist'in 'İST1-İST2-İST7' ile 'İST19' ve İETT'nin 'H2-H3-H4' hatlarıyla seyahat edilebilecek.

    HAT VE GÜZERGAHLAR

    'Havaist' otobüslerinin ilk etapta belirlenen hat ve güzergahları ise şöyle:

    — 'İST1' İstanbul Havalimanı-Yenikapı hattında Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

    İstanbul Yeni Havalimanı
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    3. havalimanı taşıma ihalesini İBB aldı
    - 'İST2' İstanbul Havalimanı-TÜYAP hattında TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek İstanbul Havalimanı'na gidecek.

    — 'İST7' Kozyatağı Metro-İstanbul Havalimanı hattı; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü'nden İstanbul Havalimanı'na varacak.

    — 'İST19' Taksim-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

    — İETT'nin 'H2' hattını kullanan otobüsler, Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

    — 'H3' İstanbul Havalimanı-Halkalı hattında ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi'nden İstanbul Havalimanı'na otobüsle gidilecek.

    — 'H4'  İstanbul Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattındaki otobüsler de Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket edecek.

    Havalimanının ocak ayına kadar tam kapasite olarak hizmet veremeyeceği için otobüs saatleri, mevcut uçuş planına göre kademeli belirlenecek.

    EN KISA MESAFE 12, EN UZUN MESAFE 30 LİRA

    Bütün ödemelerin İstanbulkart üzerinde yapılabileceği hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi.

    İstanbul Yeni Havalimanı
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Yeni havalimanına ulaşmak, uçmaktan daha pahalı
    Yolcular, akıllı telefonlarıyla otobüslerin geliş-gidiş saatlerini takip edebilecek. Havalimanı yolcularının konforlu ve hızlı seyahat etmesi için güzergahlar belirlenirken raylı sistem, deniz ulaşımı ve toplu ulaşım araçlarına yakınlığı dikkate alındı.

    İki aylık süreçte yüzde 50 indirim uygulanacak 'Havaist' otobüslerinde internete bağlanma imkanı da olacak.

    Ocak ayından itibaren tam kapasite ile çalışması beklenen İstanbul Havalimanı'na kentin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkanı sağlanması amaçlanıyor. Özel araçlı yolcular Avrupa Yakası'ndan havalimanına geliş ve gidiş için TEM Otoyolu'ndaki çeşitli bağlantı noktalarını kullanabilecek.

    34 NO'LU TAKSİCİLER KOOPERATİFİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

    Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de trafiğe açıldı. İsteyen yolcular, bu yolu kullanabilecek. Asya yakasından gelecek araçlı yolcular ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, havalimanına rahatlıkla ulaşabilecek.

    İstanbul Yeni Havalimanı
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    UBER, İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmak istiyor
    Özel araçları ile havalimanına gelen yolcular, 30 Aralık'a kadar terminal otoparkından ücretsiz faydalanabilecek.

    Havalimanıyla kent arasında taksi hizmeti için İstanbul '34 No'lu Taksiciler Kooperatifi' ile bir protokol imzalandı. İsteyen yolcular, havalimanı ile şehir merkezi arasında bu taksilerle seyahat edebilecek.

    Terminaldeki araç kiralama şirketleri de ulaşım konusunda yolculara hizmet verebilecek.

    METRO BAĞLANTASI SAĞLANACAK

    İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için Gayrettepe ile Halkalı olmak üzere iki farklı metro hattında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, önümüzdeki yıl Gayrettepe-İstanbul Havalimanı'nın öncelikli olarak hizmete alınması amaçlanıyor.

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    Etiketler:
    metro, otobüs, TÜYAP, THY, İBB, İstanbul, İstanbul Havalimanı
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