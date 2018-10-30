Suudi Başsavcı yeniden İstanbul Adliyesi'nde

Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in cinayetine ilişkin incelemeleri sürüyor. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen Muceb, yeniden İstanbul Adliyesi'nde.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti.

Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.

Yeni Şafak, Kaşıkçı'nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği ileri sürülen Muceb'in talebinin geri çevrildiğini iddia etmişti.