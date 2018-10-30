Mali Müşavir Tan: Asgari ücretlinin yıllık kazancının beşte biri vergiye gidiyor

© AFP 2018 / Yasin Akgül Asgari ücrete çifte zam talebi

Çin'in kişisel gelir vergisinde indirime gitmesinin ardından DHA'ya konuşan Mustafa Tan, Türkiye'de de benzer bir şey yapılmasının tek başına yeterli olmayacağını ifade etti.

İndirimin, alt ve orta gelir grubunda geçici süreliğine alım gücünü artıracağını dile getiren müşavir, yıllık 14 bin 800 liraya kadar olan kazançta yüzde 15, 19 bin 200 lira için yüzde 20, 86 bin lira için yüzde 27, daha fazlası için de yüzde 35 gelir vergisi ödendiğine dikkat çekti.

Tan, gelir vergisinin Türkiye'de ikamet eden gerçek kişilerin elde ettiği kazançlar üzerinden ödediği dolaysız vergi olduğunu belirterek "Maaş artıkça ödenen vergi de artıyor. Örneğin, asgari ücretle çalışanın yıllık kazancı 19 bin 200 lira. Bunun yüzde 20'sini gelir vergisi olarak ödüyor" dedi.