Donarak hayatını kaybeden askerlere dair konuşan Erdoğan: Bay Kemal, sen şehadetten ne anlarsın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de donarak hayatını kaybeden askerlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki ifadelerini eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal, sen şehadetten ne anlarsın?" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Dün yapılan İstanbul Havalimanı açılışına değinen Erdoğan, "Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz" ifadesini kullandı.

Havalimanı inşaatının 42 ayda bittiğini belirten Erdoğan, "İşte Berlin, 2006'da temel attı. Berlin Havalimanı inşaatı hala devam ediyor. Oturup bizi konuşuyorlar" diye konuştu.

"Burası yumuşak zemin diye bahane uyduranlar havalimanının nasıl olduğunu gördüler" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

— Çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımız, 120 bin kişilik istihdama da vesile olacaktır. Daha sonra bu rakam 225 bine kadar yükselecektir.

'BENİM DEDEM SARIKAMIŞ'TA DONARAK ÖLDÜ'

Erdoğan, konuşmasında Tunceli'de donarak hayatını kaybeden askerlere de değindi. "İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler. Bir şehidimizin babasıyla görüştü. Kendisine mezarlıklar müdürü haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma" tepkisini gösterdi.

​'ANDIMIZ KARARIYLA YARGIDA ORTAYA ÇIKAN SIKINTILI DURUMU MUHATAPLARINA İLETTİK'

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

— Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından MEB'in 2023 vizy9onu konferansına katıldık. Türkiye'de uzun yıllar eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir sistem olduğunu anlattık. Çocukların gönül dünyasını doyurmayı unuttuğumuzu söyledik. 2023 vizyonunun insandan başlıyor olduğunu belirttik. Talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi kurmakta kararlıyız.

— Danıştay'ın konferansına katıldık. Andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan sıkıntılı durumu muhataplarına ilettik.

— Cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik'in mezuniyet törenine katılarak 3 bin 351 astsubayımızı görev yerlerine yolladık. Cumartesi günü İstanbul'da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Liderlerle ikili görüşmelerde ağırlıkla Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık. Bilmedikleri konuları kendilerine ifade etme fırsatı bulduk.

— Dün ise 2 tarihi anı yaşadık. Cumhuriyetimizin 95'inci yılını, Cumhuriyetimize yakışan bir eserle kutladığımızı düşünüyorum. Malazgirt'ten bu yana bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi için çabalayan şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyorum. Sınırlarımız içi veya dışında görevlerini ifa eden güvenlik görevlilerimize başarılar diliyoruz.

'BİZ CUMHURİYETİMİZİ LAFLA DEĞİL, İCRAATLA KUTLUYORUZ'

- Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek. Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek. Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölg3emize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak.

— Değerli kardeşlerim, 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler. Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler. 2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak.

— İstanbul Havalimanı vegiler hariç 32,4 milyar euroluk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Bunlar ekonomik çeşitlilik bilmez. Ancak kuru sıkı atarlar. Havalimanında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İç ve dış hatta sembolik uçuşlar başlayacak. Atatürk Havalimanı'nın taşınması yılbaşına kadar sürecek. Birkaç ay içinde havalimanı tam kapasite ile çalışacak.

'CUMHUR VE CUMHURİYETİ BİRBİRİNDEN AYIRMAYA KALKTILAR'

— Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa bunlar karşı çıkmıştır. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi diyoruz. Bunlar milletimize tarihinden, medeniyetinden kopartarak kimliksiz bir batıcılığa mahkum etmek istediler.

© AFP 2018 / CHP'den 3 bütçeye sıkı takip

- Darbelerin arkasında baskıcı ve dikta heveslisi zihniyet vardır. CHP, bu zihniyetin siyasi temsilcisidir. CHP'nin gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım." Yıllarca Cumhur ve Cumhuriyeti birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım

'2015'TEN BU YANA NEREDEYDİNİZ?'

— Andımız tartışması üzerinden ülkemize ve milletimize bağlılığımızı sorgulamaya kalkıyorlar. Bu salon Cumhuriyetçilerine bizim getirdiğimiz hizmet fazla geliyor. Güya, andımız meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015'ten bu yana nerdeydiniz? Kendilerini trajikomik durumlara düşürüyorlar. Son günlerde kara önlük giyen, meydanlara dökülen koca koca adamlar gördüm. Bizi eleştireceğim diye saçmalıyorlar.

'TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI'

- Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü milletimize kazanndırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü, tek parti döneminden kalma metin değil, milletimizin gönlündeki yeridir. Moğolistan'daki harabe olan yerleri ayağa kaldıran biziz. Bizim tek andımız, İstiklal Marşı'mızdır. Bundan taviz yok.

'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

- Suriye meselesini çözmeden geleceğe güvenle bakamayız. Suriye'de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir. İşin aslı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki düşüncelerden biri Türkiye'yi Suriye'de yürütülen proje konusunda pasif duruma düşürmekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ ve PYD'ye büyük darbeler vurduk. Uluslararası toplum ve Arap kardeşlerimiz hangi niyetle oraya gittiğini anladı. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçerek, Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Bunları büyük ölçüde Rusya ile birlikte yaptık. Zirvenin ardından da dediğim gibi, Suriye'deki krizde uluslararası toplumun yeterli adımı atmamasının payı var.Uluslararası toplumun daha güçlü durmasını temenni ediyoruz. Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağını inanıyoruz. DEAŞ oyunu ile Suriye'yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.

'FIRAT'IN DOĞUSUNU DA ÇÖKERTECEĞİZ'

- Sadece bununla kalmayacak Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz.

'31 MART'TA CHP DE MİLLET DE SENDEN KURTULACAK'

© AA / Halil Sağırkaya Kılıçdaroğlu: Donarak şehit olan askerin babasına haberi Mezarlıklar Müdürlüğü verdi

- Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesimi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayı diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak.