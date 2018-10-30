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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapacağız

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki çatışmalı ortamla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz" diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapılacağını duyurdu.

    Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Atılgan Özdil
    Erdoğan New York'ta: Suriye'de güvenli bölgeleri artıracağız
    Suriye meselesi çözülmeden geleceğe güvenle bakılamayacağını belirten Erdoğan, "Suriye'de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    — İşin aslı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki düşüncelerden biri Türkiye'yi Suriye'de yürütülen proje konusunda pasif duruma düşürmekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ ve PYD'ye büyük darbeler vurduk. Uluslararası toplum ve Arap kardeşlerimiz hangi niyetle oraya gittiğini anladı. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçerek, Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik.

    — Bunları büyük ölçüde Rusya ile birlikte yaptık. Zirvenin ardından da dediğim gibi, Suriye'deki krizde uluslararası toplumun yeterli adımı atmamasının payı var.Uluslararası toplumun daha güçlü durmasını temenni ediyoruz. Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. DEAŞ oyunu ile Suriye'yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. 

    — Sadece bununla kalmayacak Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Daha kapsamlı operasyonlar yapacağız.

    Etiketler:
    operasyon, terör, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Beşar Esad, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Suriye, Türkiye
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