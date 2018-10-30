Erdoğan: Gökçek benim dava arkadaşım

AK Parti grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına, "Böyle bir şey gündemimizde yok" yanıtını verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökçek'in adaylığıyla ilgili iddialara dün verdiği yanıtta, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır" demişti.
Bahçeli'ye yanıt veren Gökçek de, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni onore etmiştir, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
KAŞIKÇI CİNAYETİ: İPE UN SERMENİN ANLAMI YOK
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok. İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim? Bilirsek ortaya çıkartırız. Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var" ifadesini kullandı.
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