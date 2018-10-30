Erdoğan: Gökçek benim dava arkadaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in 2019 Mart yerel seçimlerinde MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili, "Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına, "Böyle bir şey gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerel seçimlerde MHP'den aday olacağı iddialarıyla ilgili, "İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum" dedi ve ekledi: "Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökçek'in adaylığıyla ilgili iddialara dün verdiği yanıtta, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır" demişti.

Bahçeli'ye yanıt veren Gökçek de, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni onore etmiştir, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ: İPE UN SERMENİN ANLAMI YOK

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok. İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim? Bilirsek ortaya çıkartırız. Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var" ifadesini kullandı.