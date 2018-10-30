Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Benim oğlum, bu ülkenin kahraman rütbesini giydi, senin oğlun ne yaptı?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde donarak hayatını kaybeden askerlerle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.
"21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur?" diye soran Kılıçdaroğlu, "İki askerimiz Tunceli'de donarak şehit oldu. Şehidin babası ile konuştuğumda şu bilgiyi aldım, kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor, 'Oğlunuz şehit oldu mezarı hazır' diye. 21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben şehidin, annenin, babanın hakkını savunuyorum" diye konuştu.
TBMM’de partimizin grup toplantısında konuşuyorum… https://t.co/1nwGfdzaE7— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 30 октября 2018 г.
'BİR UYKU TULUMU VEREMEDİNİZ Mİ ASKERLERE?
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
— Bir uyku tulumu veremediniz mi bu askerlere? Benim dedem falanca yerde dondu diyor. Onu bir tarafa bırakıyorum da 21. yüzyıldayız. Elin oğlu —50 derecede denize giriyor. 'Haklısın Kılıçdaroğlu ben bu işi araştıracağım' diyeceğine zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. En diplerdesin zaten.
— CHP olarak biz tek adam rejimine karşı çıkarız. 'Hakimiyet bile kayıtsız şartsız milletindir' denir. Atatürk, 'özgürlük ve bağımsızlık bu milletin karakterinde vardır' diyor. 'Bu millet hiçbir zaman birilerinin boyunduruğunu kabul etmemiştir' diyor.
— Cumhuriyeti kuranlar bir toplu iğne bile üretemeyen imparatorluk devraldılar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Milyonlarca çocuğumuz yetik kalmıştır. O çocuklara cumhuriyet sahip çıkmıştır. İçinde acı, kan gözyaşı vardır.
KAŞIKÇI CİNAYETİ: ERDOĞAN HİKAYE ANLATTI
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
'SGK'YI BATIRANLAR BUNLAR'
Sosyal güvenliğin bir hak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
— Referandum yap. Halka sor bakalım emeklilikte yaşa takılanlar yasasını. Hak arayan vatandaşa 'türedi' diyor. Nasıl der? Bu insan ya. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun, vatandaş ben de emekli olayım diyor. Kendi vatandaşına 'türedi' diyen tek kişi var, o da Erdoğan.
— Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın, hak arayana da 'türedi' dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? SGK bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıranlar bunlar.
— Erdoğan kendi kendinin maaşına yüzde 26 zam yapıyor, Allah gözünü doyursun.
ERDOĞAN'A İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN 3 SORU
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaplaması için 3 soru sordu:
- Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyar euro finansman garantisi verilmiştir?
- En genç haziran 2013'te havalimanı yeri müteahhitlere teslim edilecekti. 2 yıllık gecikmede 2 milyar 90 milyon euro zarar, bu para ödendi mi?
- Şartnameye göre havalimanının kotu denizden 90 metre yüksete olması lazım, 60 metreye düşürdüler. 1.3 milyar euro kazanç devlete geri ödendi mi?
Kılıçdaroğlu, "AK Parti demek işsizlik demektir, AK Parti demek yolsuzluk demektir, AK Parti demek israf demektir" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)