Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Benim oğlum, bu ülkenin kahraman rütbesini giydi, senin oğlun ne yaptı?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde donarak hayatını kaybeden askerlerle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Sen şehadetten ne anlarsın?' diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?" ifadelerini kullandı.

"21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur?" diye soran Kılıçdaroğlu, "İki askerimiz Tunceli'de donarak şehit oldu. Şehidin babası ile konuştuğumda şu bilgiyi aldım, kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor, 'Oğlunuz şehit oldu mezarı hazır' diye. 21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben şehidin, annenin, babanın hakkını savunuyorum" diye konuştu.

'BİR UYKU TULUMU VEREMEDİNİZ Mİ ASKERLERE?

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— Bir uyku tulumu veremediniz mi bu askerlere? Benim dedem falanca yerde dondu diyor. Onu bir tarafa bırakıyorum da 21. yüzyıldayız. Elin oğlu —50 derecede denize giriyor. 'Haklısın Kılıçdaroğlu ben bu işi araştıracağım' diyeceğine zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. En diplerdesin zaten.

— CHP olarak biz tek adam rejimine karşı çıkarız. 'Hakimiyet bile kayıtsız şartsız milletindir' denir. Atatürk, 'özgürlük ve bağımsızlık bu milletin karakterinde vardır' diyor. 'Bu millet hiçbir zaman birilerinin boyunduruğunu kabul etmemiştir' diyor.

— Cumhuriyeti kuranlar bir toplu iğne bile üretemeyen imparatorluk devraldılar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Milyonlarca çocuğumuz yetik kalmıştır. O çocuklara cumhuriyet sahip çıkmıştır. İçinde acı, kan gözyaşı vardır.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cemal Kaşıkçı cinayetinde her şey planlı. 2 gün içerisinde katiller Türkiye'ye gelir. Cinayet işlenir, ellerini kollarını sallayarak giderler. Erdoğan 'Salı gününü bekleyin açıklama yapacağım' dedi, biz de bekledik. Hikaye anlattı. Sorular sordu, bu soruları soran, her şeyden sorumlu olan kişi. Erdoğan cinayetten haberi olan bir kişi. Nereden haberi var? Yasin Aktay 'O anda yapmam gereken her şeyi yaptım' diyor. 'Kısa bir süre içerisinde bütün makamlar olaydan haberdar oldular' diyor. İstihbarata, emniyete, Cumhurbaşkanlığı'na haber verdiğini söylüyor. Bu soruları soruyorsun, bu katillerin elini kolunu sallayarak yurtdışına gitmesine neden izin verdin? Neden ve hangi gerekçeyle izin verdin? Erdoğan'ın başdanışmanı Türkiye'nin olayı fazla deşelemeden Kral Salman'a yardımcı olduğunu yazıyor. Şimdi onları bize gönderin, biz burada yargılayacağız diyor."

'SGK'YI BATIRANLAR BUNLAR'

Sosyal güvenliğin bir hak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

- Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımız elimizden alındı, bize teslim edin diyor. Erdoğan, 'Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liradır' diyor. Tamamen uydurma. 'Biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü halkın sırtına bindiremeyiz' diyor.

— Referandum yap. Halka sor bakalım emeklilikte yaşa takılanlar yasasını. Hak arayan vatandaşa 'türedi' diyor. Nasıl der? Bu insan ya. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun, vatandaş ben de emekli olayım diyor. Kendi vatandaşına 'türedi' diyen tek kişi var, o da Erdoğan.

— Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın, hak arayana da 'türedi' dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? SGK bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıranlar bunlar.

— Erdoğan kendi kendinin maaşına yüzde 26 zam yapıyor, Allah gözünü doyursun.

Dün ilk fazının açılışı yapılan İstanbul Havalima'nda kaç kişinin çalıştığını, kaç kişinin iş kazası sonucu öldüğününü kimsenin bilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Burada çalışıp hak arayan 31 işçi şu anda hapiste. Bu işçiler 'maaşlarımızı tam ödeyin, sigortamızı yapın, tahta kurularını engelleyin, servis olsun, işimize zamanında gelelim' diyorlardı. Bunların bir kısmını attılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaplaması için 3 soru sordu:

Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyar euro finansman garantisi verilmiştir? En genç haziran 2013'te havalimanı yeri müteahhitlere teslim edilecekti. 2 yıllık gecikmede 2 milyar 90 milyon euro zarar, bu para ödendi mi? Şartnameye göre havalimanının kotu denizden 90 metre yüksete olması lazım, 60 metreye düşürdüler. 1.3 milyar euro kazanç devlete geri ödendi mi?

Kılıçdaroğlu, "AK Parti demek işsizlik demektir, AK Parti demek yolsuzluk demektir, AK Parti demek israf demektir" ifadesini kullandı.