Sputnik, Türkiye'nin en çok okunan 10 haber sitesi arasında

Sputnik Türkiye, uluslararası Gemius araştırma şirketinin verilerine göre, Türkiye'de en çok okunan ilk 10 haber sitesi arasına girdi. Sputnik bu sıralamaya göre Türkiye'deki pek çok büyük medya kuruluşunu geride bıraktı.

Uluslararası araştırma şirketi Gemius'un internet ölçümleme raporuna göre, (bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden gelen) toplam ziyaretçi sayısı bakımından, İhlas Haber Ajansı, Ahaber, TGRT, Akşam, Star, Takvim, Dünya ve Bloomberg HT gibi haber sitelerini geride bırakan Sputnik Türkiye, Türkiye'nin en çok okunan ilk 10 haber sitesi içinde 9. oldu.

Ayrıca rapora göre, Sputnik Türkiye, sadece akıllı telefonlar üzerinden gelen ziyaretçi sayısı bakımındansa Türkiye'nin köklü gazetelerinden biri olan Cumhuriyet'in haber sitesini de geride bıraktı.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, Gemius'un raporunun sonuçlarına ilişkin olarak, "Türkiye’de dinamik ve rekabetçi bir medya ortamı var. Böyle bir ortamda, kazandığımız başarıyı bu sebeple önemsiyoruz. Henüz ‘genç’ sayılabilecek bir kuruluş olduğumuz halde uzun yıllardır yayın yapan, çok sayıda köklü yayın kuruluşunu geride bırakmış olmak gurur verici" dedi.

Boztepe şöyle devam etti: "Sputnik Türkiye’nin başarısının özü, son dakika haberciliğindeki hızına, güvenilirliğine ve çeşitliliğine dayanıyor. Habere hızlı ve en yalın haliyle ulaşmak isteyen Türk okuyucuların ilk baktığı kaynaklardan birine dönüştük. Ayrıca multimedya içeriklerimizle de Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız özgün infografikler ve interaktif sayfalar okuyucularımızın ilgisini çekiyor. Türk okuyucuya, hem iç politikada hem dış politikada objektif bir şekilde haber sunuyoruz. Aldatıcı haber başlıklarından, okuyucu bıktıran klişelerden uzak duruyoruz."

* Gemius şirketinin araştırması sonucunda ortaya çıkan sıralama, Türkiye'de yayın yapan haber sitelerine 1-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gelen 12 yaş üzerindeki ziyaretçi sayısı baz alınarak hazırlandı.