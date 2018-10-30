'Türk şirketleri, Akkuyu için ciddi rekabet içinde'

'YÜZDE 85'İ TÜRKLER OLACAK'
Akkuyu'daki inşaat sahasında 500-600 kişi çalıştığını ve bunların yaklaşık 400'ünün Türk olduğunu kaydeden Menar, "Türk çalışanların bir kısmı bugün itibarıyla sayıları 10'ları bulan yerel yüklenici şirketlerden. 2023 yılında tamamlanması planlanan inşaat faaliyetlerinin en yoğun döneminde sahada çalışanların yaklaşık yüzde 85'i Türk uzmanlar olacak" dedi.
'TÜRKLER ARTIK SORUNLARI KENDİLERİ ÇÖZÜYOR'
Menar, Türk çalışanların disiplininin ve sorumluluk bilincinin kendisini etkilediğini belirtti.
'ALTYAPI 2019'DA TAMAMLANACAK'
Akkuyu'nun inşaat planı hakkında da bilgi veren Menar, şu ifadeleri kullandı: "2019'da Akkuyu'nun altyapısı tamamlanacak, yardımcı binalar ve yapılar inşa edilecek, inşaat için sabit enerji, normal yollar, kanalizasyon, yangın söndürme sistemi temin edilecek."
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