'Türk şirketleri, Akkuyu için ciddi rekabet içinde'

Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkilisi Oleg Menar, Türk şirketlerin Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili sözleşmeler için ciddi şekilde rekabet ettiklerini söyledi.

'Strana Rosatom' gazetesine demeç veren Menar, Türk şirketlerin Akkuyu'daki sözleşmeleri alabilmek için yüksek rekabet içinde hareket olduğunu belirtti.

'YÜZDE 85'İ TÜRKLER OLACAK'

Akkuyu'daki inşaat sahasında 500-600 kişi çalıştığını ve bunların yaklaşık 400'ünün Türk olduğunu kaydeden Menar, "Türk çalışanların bir kısmı bugün itibarıyla sayıları 10'ları bulan yerel yüklenici şirketlerden. 2023 yılında tamamlanması planlanan inşaat faaliyetlerinin en yoğun döneminde sahada çalışanların yaklaşık yüzde 85'i Türk uzmanlar olacak" dedi.

'TÜRKLER ARTIK SORUNLARI KENDİLERİ ÇÖZÜYOR'

© AA / Sezgin Pancar Akkuyu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Akkuyu Mersin’in gururu olacak

Türk şirketlerinin Akkuyu'nun inşasında yer alabilmek için ciddi rekabet içinde olduğunun altını çizen Menar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç yıldır devam eden yoğun çalışmalarda Türk uzmanların oranı belirgin şekilde arttı. Başlangıç aşamasında eğitim için çok fazla zaman ayırırken bugün partnerlerimiz sorunların büyük bölümünü kendileri çözüyor ve proje dokümanlarımızın gereklerini yerine getiriyor."

Menar, Türk çalışanların disiplininin ve sorumluluk bilincinin kendisini etkilediğini belirtti.

'ALTYAPI 2019'DA TAMAMLANACAK'

Akkuyu'nun inşaat planı hakkında da bilgi veren Menar, şu ifadeleri kullandı: "2019'da Akkuyu'nun altyapısı tamamlanacak, yardımcı binalar ve yapılar inşa edilecek, inşaat için sabit enerji, normal yollar, kanalizasyon, yangın söndürme sistemi temin edilecek."