İYİ Partili Özdağ'dan '29 Ekim, 15 Temmuz'un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değil' diyen Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "29 Ekim 1923, 15 Temmuz'un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değildir" diyen gazeteci Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, Cumhuriyet'in ilan edildiği yılı darbe girişimine benzeten gazeteci Tezcan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"ten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir.



Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir.

#29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir. https://t.co/Yc0OvauHhl — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) October 29, 2018

​Tezcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ülkede devletin yıkılması devlet törenleriyle kutlanıyorsa, bir 'Paralel Devlet' kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet'i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz'un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Tezcan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Cumhuriyet'e yönelik bu alçakça saldırının hukuki hesabının peşine düşecek bir cumhuriyet savcısı yok mudur?" diye sormuştu.