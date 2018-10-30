Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran 50 yaşındaki taksici Tahir Kanbay korkulukları aşarak denize atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Kanbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan taksici öldü https://t.co/tyv1F9jJFZ pic.twitter.com/qxbNe7xcMf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2018

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