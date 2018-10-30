Albayrak: 12 Eylül'de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı" yorumunda bulundu.

© AP Photo / Mücahid Yapıcı Albayrak: Ekonomide yaşanan dalgalanma durdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını iddiasında bulundu.

'2019 PİYASALARA GÜVEN VEREN BİR YIL OLACAK'

Albayrak, "10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Türkiye ekonomisi Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı. 2019 yılı piyasalara güven veren bir yıl olacak. 12 Eylül'de bile olmayan ekonomik saldırı ile karşılaştık. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen Türkiye bu süreci geride bıraktı" yorumunda bulundu.