'THY, Sabiha Gökçen'i satın alıyor, İstanbul Havalimanı'na ortak olmak istiyor'

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı satın almak üzere girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Cebeci, THY yönetiminin ayrıca açılışı 29 Ekim'de yapılan İstanbul Havalimanı'na ortak olmak istediğini de ileri sürdü.

Uğur Cebeci, "THY'den 3 flaş gelişme" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yeni havalimanı tam kapasite ile açılıncaya kadar İstanbul'un ikinci büyük havalimanı olan Sabiha Gökçen'i THY alıyor. KAP yani Kamu Aydınlatma Platformu'na henüz bildirilmedi ama sonuç değişmeyecek gibi görünüyor" ifadesine yer verdi.

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"Yapımı süren ikinci pist ve yeni ek terminalle kapasitesi 63 milyon yıl/yolcuya kadar yükselecek olan Sabiha Gökçen'in Malezyalı işletmecisinin ne zaman THY'ye devredeceğini bilmiyorum. Ama çok uzak görünmüyor" diyen Cebeci, şöyle devam etti:

— Bu alım işleminin tamamlanmasından sonra Türk Hava Yolları bu havalimanından uçuşlarını daha da yoğunlaştıracak.

— Bazı uzun uçuşların da başlayacağı gelen bilgiler arasında Son bir yılda yolcu sayısı yüzde 11 artarak 30 milyona dayanan Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu yakasında ulaşım rahatlığı ile giderek tercihlerin arttığı bir havalimanı haline geliyor.

— Son günlerde hızla yayılan bir söylenti hızla yayılıyor. İddiaya göre THY İstanbul Havalimanı'nın iki ortağı Limak ve MNG hisselerini satın almak için girişimlerde bulunuyor. İki ortağın yüzde 20 hisseleri için 200'er milyon Euro ödeneceği ve THY'nin yeni havalimanı ortaklığının yüzde 40'la kesinleşeceği çok konuşuluyor. Ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.